Binnen 72 uur eerste 2,2 miljoen euro binnen op Giro555 voor Beiroet

Door de enorme ontploffing van een opslagplaats waar tonnen explosief ammoniumnitraat lagen opgeslagen zijn zeker 158 doden gevallen en 5000 mensen gewond geraakt. De schade in en rond de haven van Beiroet is kolossaal en loopt in de miljarden euro’s. Honderdduizenden mensen zijn dakloos geworden.

Marcel van der Steen van Giro555 zegt vanuit Beiroet: „Ik ben hier nu enkele dagen en wat hier gebeurd is en waar de inwoners van Beiroet mee geconfronteerd worden, is nog steeds niet te bevatten. Fantastisch dat de noodhulpverlening in volle gang is en de lokale bevolking, daar waar dat kan, keihard meehelpt.”

Eten kopen

De Nederlandse Veerle Schouten, die namens het Rode Kruis in Beiroet werkt, zegt dat hard gewerkt wordt aan de eerste noodhulp, zoals medische zorg en onderdak. „Ondertussen kijken wij op de achtergrond al een paar weken vooruit”, aldus Schouten. „De economische situatie zal nog verder verslechteren en de Libanese bevolking zal hard geraakt worden. Veel huizen moeten gerepareerd worden, maar niet iedereen kan die reparaties betalen. Ook zullen veel mensen geen geld hebben om eten te kopen.”

De organisatoren van de inzamelingsactie wijzen erop dat volgens de Verenigde Naties drie kwart van de Libanezen vóór de explosie al afhankelijk was van humanitaire hulp. Een derde van de bevolking zat zonder werk en een miljoen mensen leefden onder de armoedegrens. Deze cijfers zullen alleen maar verslechteren als gevolg van de explosie, aldus de inzamelaars.

Samenwerking talloze organisaties

Sinds vrijdagavond worden daarom fondsenwervende spots uitgezonden op radio, televisie en sociale media. De deelnemende organisaties zijn Stichting Vluchteling, Cordaid, CARE Nederland, ICCO & Kerk in Actie, Oxfam Novib, Save the Children, UNICEF, het Nederlandse Rode Kruis, Plan Internationaal Nederland, Terre des Hommes, en World Vision.