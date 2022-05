’Haagse moskee wilde meewerken aan kortstondig uithuwelijken voor seks en geld’

Dit blijkt uit een Zweedse documentaire van onderzoeksprogramma Uppdrag Granskning. De aflevering gaat voornamelijk over Zweedse moskeeën die hier op grote schaal aan mee zouden doen. Een man en een vrouw trouwen voor een paar uur, dagen of maanden om vervolgens seks te hebben voor geld. Zodra de tijd om is, wordt het huwelijk weer ontbonden.

Volgens RTL Nieuws worden veel vrouwen gedwongen om mee te doen aan deze vorm van prostitutie, bijvoorbeeld als ze geldnood hebben. In principe is dit niet illegaal, maar er zou regelmatig sprake zijn van dwang. In de documentaire komt een voorbeeld naar voren over een imam in een plaatselijke moskee in Zweden die de boel initieerde. Een vrouw die anoniem haar verhaal aam het programma doet, vertelt hoe zij zich met financiële problemen meldde bij de moskee en vervolgens het aanbod kreeg om heel even met een vreemde man te trouwen.

De proef werd op de som genomen door twee Arabisch sprekende medewerkers te laten bellen met meerdere sjiitische moskeeën. De man deed alsof hij op zoek was naar een plezierhuwelijk en de vrouw deed alsof zij een dame was met geldzorgen. Vervolgens is te zien en horen hoe de imams aan de telefoon het plezierhuwelijk voorstellen.

Den Haag

Ook een moskee in Den Haag is onderdeel van het onderzoek. Toen de vrouw ook daar contact mee opnam en werderom deed alsof ze geldproblemen had, werd het plezierhuwelijk voorgesteld. „Ik heb een suggestie. Wat dacht je van mij?”, zei de imam. Hij bood haar vervolgens 1200 euro voor een huwelijk voor een maand, hij wilde haar voor zichzelf.

Muhsin Köktas, voorzitter van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) zegt tegen RTL Nieuws dat deze situatie „zeer zorgelijk is.” De huwelijksvorm komt alleen onder sjiitische moslims voor, vertelt Köktas. Ik ben verbaasd dat dit in Europa, en vooral in Nederland voorkomt.” Ook zegt hij „dat een imam en moskee bij deze uitbuiting betrokken zijn, vinden wij als CMO onacceptabel. We vragen dringend aan de betrokkenen om hier direct mee te stoppen en juist elke vorm van uitbuiting op religieuze grond te bestrijden.”