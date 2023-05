Nederlandse leerling voor het eerst slechter in lezen dan gemiddeld in westerse landen

PIRLS is een vijfjaarlijks onderzoek naar leesvaardigheid. Door middel van een leestoets vergelijkt het de prestaties van groep 6-leerlingen in 57 landen met elkaar. Het nieuws over Nederlandse leerlingen – 4313 leerlingen op 131 scholen in ons land deden mee – is niet erg positief. Het gemiddelde leesniveau daalt al sinds de studie in 2001 werd opgezet en ook deze keer presteren onze tienjarigen minder goed dan vijf jaar geleden.

Voor het eerst ligt de leesvaardigheid van Nederlandse leerlingen zelfs onder het gemiddelde van westerse landen. In 2011 waren er nog maar twee landen die significant hoger scoorden dan Nederland, dit jaar zijn dat er 15. Het gaat onder meer om Italië, Bulgarije, Engeland, Zweden en Finland.

’Niet alleen corona’

„Deze resultaten suggereren dat de daling in Nederland niet alleen toe te schrijven lijkt te zijn aan de gevolgen van de coronapandemie, maar dat er meer aan de hand is”, aldus het Expertisecentrum Nederlands.

Het leesplezier is ook achteruit gegaan, zeggen de onderzoekers. Meer dan een derde van de leerlingen in ons land geeft aan weinig tot geen leesplezier te ervaren. Alleen leerlingen uit Noorwegen hebben minder plezier in lezen. Kinderen in Portugal behalen de hoogste score.

Leesminuten

Het teruglopende leesplezier is overigens niet zozeer te zien aan het percentage leerlingen die aangeven dat ze buiten school wel eens lezen: dat bleef stabiel op 39 procent. Het verschil zit hem in het aantal leesminuten. Ruim zes op de tien kinderen vertelden dat ze minder dan 30 minuten lezen voor hun plezier, een aanzienlijk groter deel dan in voorgaande onderzoeken. Ook is het aantal kinderen gedaald dat zegt eens per week naar de bibliotheek te gaan.

De onderzoekers schetsen dat het belangrijk is om in te grijpen. „Het leesniveau van leerlingen moet omhoog, daar is iedereen het over eens. Goede leesvaardigheden zijn niet alleen cruciaal in onderwijskundige context voor het opdoen van nieuwe kennis, ook voor het volledig kunnen meedoen in onze maatschappij zijn goede leesvaardigheden onmisbaar.”

Onvoldoende voor Nederlands

Vorige week liet de Onderwijsinspectie weten dat een vijfde van havo- en vwo-leerlingen met een onvoldoende voor het eindexamens Nederlands naar het hoger onderwijs ging. En 15 procent van de gediplomeerde mbo-2-studenten gaat ongeletterd van school, waardoor ze bijvoorbeeld brieven van de overheid niet begrijpen.

Het Expertisecentrum Nederlands doet een aantal aanbevelingen om ’begrijpend lezen’ naar een hoger niveau te tillen. Het is op school bijvoorbeeld beter om kinderen in periodes van zes tot acht weken teksten te laten lezen over één bepaald thema, in plaats van korte, afwisselende teksten die niet voortborduren op net opgebouwde achtergrondkennis.

Meer boeken in huis

Lezen moet een prioriteit worden op school én thuis, aldus de onderzoekers. Zo presteren leerlingen die zeggen dat ze thuis meer boeken in de kast hebben liggen, beter. Hetzelfde geldt voor kinderen die één of twee keer per maand een boek lenen in de bibliotheek. En in gezinnen waar thuis vaak of altijd Nederlands wordt gepraat, behalen kinderen doorgaans een aanzienlijk hoger niveau leesvaardigheid.

’Echt begrijpen wat er staat’

De resultaten zijn totaal geen verrassing voor Sezgin Cihangir, die met het Nederlands Mathematisch Instituut bijles geeft in rekenen en taal. „Echt begrijpen wat er staat, de essentie van lezen, daar schiet het enorm aan tekort. Terwijl het heel goed mogelijk is om kinderen in een beperkte tijd goed te leren lezen, schrijven en rekenen.”

„Het probleem is dat die methoden in het publieke onderwijs nauwelijks gebruikt worden omdat ze ’ouderwets’ en ’niet meer van deze tijd’ zouden zijn”, stelt Cihangir.

„In plaats daarvan experimenteert het Nederlandse onderwijs er al jarenlang op los. Het gevolg is dat we nu onderaan de lijst bungelen als het om het niveau van leesvaardigheid gaat en daarmee is ook het leesplezier verdwenen. Dat is ook logisch, want aan wat je niet kan, beleef je ook geen plezier. Hoe moeten deze kinderen straks volwaardig in de maatschappij kunnen functioneren?”