Toch geen extra minister voor financiën in nieuwe kabinet

Eerder wist deze krant al te melden dat het op handen zijnde kabinet Rutte-IV twintig ministers krijgt. Dat zijn er vier meer dan nu.

Zoals het er nu uitziet, komt er op het ministerie van Landbouw een extra minister voor Stikstof en Natuur. Het ministerie van Binnenlandse Zaken kan een extra minister voor Wonen en Ruimtelijke Ordening verwachten. Economische Zaken zal waarschijnlijk ruimte moeten maken voor een minister voor Klimaat en Energie. De vierde landt dus op Sociale Zaken, niet op Financiën.

De VVD krijgt als grootste partij de meeste ministersposten. Dat worden er acht, D66 zes, CDA vier en CU twee.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat er tien staatssecretarissen zouden komen. Volgens bronnen is er eentje gesneuveld en worden het er negen.

Liefst 50% vrouwen in het kabinet

VVD, D66, CDA en CU mikken op minstens 50 procent vrouwen in het nieuwe kabinet, hoewel kwaliteit uiteindelijk de doorslag geeft.

De vier formerende partijen leggen momenteel onder begeleiding van informateurs Remkes en Koolmees de laatste hand aan hun concept-regeerakkoord. Voor 22 uur wordt er witte rook verwacht.

De fracties van de vier partijen buigen zich dinsdag over het akkoord. De vraag is of zij kunnen leven met de door hun partijleiders gesmede plannen. De informateurs willen het akkoord een dag later in de Statenhal van de Tweede Kamer officieel presenteren.