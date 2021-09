Gezant VS: deal met Taliban mislukte door vlucht president Ghani

De val van Kabul leidde vorige maand tot een chaotische evacuatie van westerse burgers, maar had kennelijk voorkomen kunnen worden. Khalilzad vertelde dat op de valreep was afgesproken dat de Taliban de stad nog niet zouden binnentrekken.

De deal voorzag volgens de diplomaat in een overgangsperiode van twee weken. President Ashraf Ghani zou tijdelijk op zijn post blijven. Ondertussen zou in Qatar worden onderhandeld over een overgangsregering.

Van die afspraken kwam uiteindelijk niets terecht. Ghani vertrok naar het buitenland en dat leidde tot chaos in de hoofdstad. Khalilzad vertelde de krant dat hij niet op de hoogte was van het vluchtplan van de Afghaanse leider. Na zijn vertrek zouden de veiligheidsdiensten niet meer hebben gefunctioneerd.

De Taliban zouden vervolgens hebben gevraagd of de Verenigde Staten zouden instaan voor de veiligheid in Kabul. „En je weet wat er gebeurde. Die verantwoordelijk wilden we niet nemen”, aldus Khalilzad in zijn eerste interview sinds het Amerikaanse vertrek uit Afghanistan.

Het lukte volgens de Financial Times niet om Ghani zelf om een reactie te vragen. De voormalige president verklaarde eerder dat hij was gevlucht om verder bloedvergieten te voorkomen.