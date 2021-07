De Vries vond beveiliging geen optie

Om exact half acht ’s avonds krijgt de meldkamer van de politie Amsterdam een melding van een schietpartij in de Lange Leidsedwarsstraat. Het programma RTL Boulevard op RTL4 is dan net afgelopen.

De Vries schoof deze avond aan om te praten over een rechtszaak rond de moord op kapper Seif Ahmed in oktober 2019. Tegen het einde van de uitzending verliet de misdaadjournalist de studio aan het Leidseplein, zoals hij altijd doet. Op pakweg driehonderd meter van het gebouw bevindt zich een parkeergarage waar plekken zijn gereserveerd voor de vaste gasten van het programma.

Veel getuigen

De misdaadjournalist loopt langs druk bezette terrasjes als plotseling een man opduikt en een wapen op De Vries richt. Getuigen horen meerdere schoten. De misdaadjournalist wordt naar verluidt geraakt in zijn hoofd en borst en valt op de grond. Twee minuten later rukt de traumahelikopter uit en kort daarna verspreidt de politie het signalement van de vermoedelijke schutter: een licht getinte man met een kleine tenger postuur, een donkergroene jas met camouflagevlekken en een zwarte pet.

Nog geen week voor de start van het proces rond de moord op de advocaat Derk Wiersum in september 2019 schudt Nederland op zijn grondvesten als het nieuws over de aanslag op Peter R. de Vries naar buiten sijpelt. Net als Wiersum speelde De Vries een belangrijke rol in het liquidatieproces rond ’Mocro-maffia’ kopstuk Ridouan Taghi. In het voorjaar van 2020 maakte hij bekend vertrouwenspersoon te worden van kroongetuige Nabil B.

Omstreden en gewaagd

Het besluit was omstreden en gewaagd. Gewaagd omdat in 2018 de volstrekt onschuldige broer van de kroongetuige Nabil B. werd geliquideerd in Amsterdam en anderhalf jaar later diens advocaat Derk Wiersum. Omstreden omdat De Vries als misdaadjournalist deel ging uitmaken van het strafproces.

Direct na de aanslag zette de politie een deel van het Amsterdamse centrum af. Ⓒ FOTO ANP/HH

Maar in tegenstelling tot de huidige advocaten van Nabil B. wilde hij niets weten van beveiligingsmaatregelen. De Vries fietste wekelijks op zijn racefiets een rondje langs het Gooimeer en plaatste hier regelmatig een foto van op Twitter.

"Was het naïviteit of onderschatting?"

Was het naïviteit of onderschatting? Of nam De Vries bewust het risico omdat hij, zoals hij vaak zei, geen trek had in beveiligers om zich heen? „Dan staat de politie een paar weken bij je voor de deur te posten en dan ineens besluiten ze dat het niet meer nodig is. Is het gevaar dan ineens van maandag op dinsdag verdwenen? Ik vind dat zo raar”, legde Peter dan uit. Misschien gaf het feit dat hij zoveel zware vijanden en bedreigingen getrotseerd had, hem een gevoel van onaantastbaarheid.

Meedogenloos

Opnieuw lijkt het de zware georganiseerde misdaad te zijn die meedogenloos heeft toegeslagen. Theoretisch is het mogelijk dat de aanslag op De Vries een eenmansactie is, maar die kans is klein. De wijze waarop de aanslag is gepleegd vertoont alle kenmerken van een goed voorbereide liquidatie.

Peter R. de Vries is na misdaadblogger Martin Kok de tweede misdaadjournalist die is neergeschoten. Samen met de aanslagen op De Telegraaf en Panorama laat het zien dat de gevaren die aan het werk kleven grenzeloos zijn.

Een woordvoerder van de politie zegt dinsdagavond in een persconferentie dat er drie verdachten zijn aangehouden.