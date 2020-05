Brazilië heeft na de VS de meeste coronabesmettingen

Ⓒ AFP

BRASILIA - Het aantal mensen in Brazilië dat besmet is met het coronavirus is de afgelopen 24 uur gestegen met circa 20.000 en bedraagt nu ruim 330.000. Daarmee neemt het Zuid-Amerikaanse land wereldwijd plek 2 in qua besmettingen. Alleen in de Verenigde Staten zijn meer ziektegevallen, bijna 1,6 miljoen.