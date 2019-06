Klimaatakkoord: toch onderzoek naar rekeningrijden

Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zouden wel met elkaar hebben afgesproken dat de manier van betalen voor autogebruik deze kabinetsperiode niet op de schop gaat. Automobilisten hoeven voorlopig nog niet te vrezen voor rekeningrijden of een vorm van tolheffing.

Accijnsinkomsten

De verkenning zou de opmaat moeten worden naar een nieuw betalingssysteem in de toekomst. Het kabinet erkent al langer dat er in de toekomst een probleem ontstaat voor de schatkist als automobilisten massaal overschakelen naar stekkerbolides of waterstofwagens. Het ministerie van Financiën vangt nu nog jaarlijks vele miljarden aan accijnsinkomsten op benzine en diesel.

In het conceptklimaatakkoord van Ed Nijpels hebben lobbyorganisaties ook al een pleidooi gehouden voor een onderzoek naar ‘betalen naar gebruik’. De onderhandelaars willen in 2024 een nieuw systeem draaiende hebben.

In het regeerakkoord staat dat er deze kabinetsperiode wel proeven mogen komen met alternatieve vormen van vervoer en betaling, maar dit mag niet leiden tot een systeem van rekeningrijden.