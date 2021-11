Vrouw drugsbaas El Chapo krijgt drie jaar cel

De 32-jarige Emma Coronel Aispuro, een voormalige schoonheidskoningin, werd begin dit jaar opgepakt op een vliegveld in de Amerikaanse staat Virginia. Ze stond voor de rechter voor onder meer drugssmokkel en witwassen, als een soort verlengstuk van haar echtgenoot. De in de VS geboren Coronel Aispuro bekende in de zomer schuldig te zijn. Ze moet ook 1,5 miljoen dollar betalen.

El Chapo leidde het gewelddadige Sinaloa-drugskartel en werd in 2019 tot levenslang veroordeeld in de VS.