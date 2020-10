Misdaadkopstuk Koos R. na drie jaar opgepakt in Spanje

Dat meldt het openbaar ministerie op zijn website.

Koos R. was ook voordien al een bekende van de politie. De Lithse woonwagenbewoner gold lange tijd als de rechterhand van Johan ’de Hakkelaar’ V., een bekende drugscrimineel.

R. werd op 28 oktober 2014 door twee agenten achtervolgd in het Brabantse Lith. Daarbij werden snelheden gehaald tot 150 kilometer per uur. Tijdens die achtervolging probeerde R. de agenten van de weg te drukken. Uiteindelijk kwam hij met zijn Honda in een sloot terecht. Daarna spoot hij een van de agenten nog pepperspray in de ogen. R. werd in juli 2017 in Den Bosch veroordeeld voor een dubbele poging tot doodslag.

Broer

Bij datzelfde incident was R.’s broer Martin ook betrokken. Martin R. (61) werd al eerder opgepakt en zit nog vast. Na zijn veroordeling was Koos R. lange tijd spoorloos, al hielden politie en het Openbaar Ministerie al langere tijd rekening met de mogelijkheid dat hij in het buitenland zat.

Koos R. stond dan ook internationaal gesignaleerd toen hij woensdagavond rond 18.00 uur bij een politiecontrole in het Spaanse Málaga tegen de lamp liep. De overleveringsprocedure wordt in gang gezet.

Persofficier Janine Kramer: „Het is goed dat hij nu zijn straf kan uitzitten. De feiten waarvoor hij is veroordeeld zijn niet gering en met dank aan de Spaanse collega’s is hij nu alsnog gepakt.”