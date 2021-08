Zomer valt volledig in het water: ’Die ene warme dag ben je zo weer vergeten’

Binnenland

Hoogste temperatuur hoogzomer sinds 1917 niet zo laag

De hoogste temperatuur in juli en augustus is sinds 1917 niet zo laag geweest als dit jaar, aldus Weer.nl. De hoogste temperatuur die in deze hoogzomermaanden werd gemeten was 28 graden op 18 juli. Alleen in 1917 werd er een lagere temperatuur gemeten: 27,9 graden.