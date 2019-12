Tiental gedupeerden toeslagenaffaire krijgt compensatie niet voor kerst

Hoekstra zegt „alles op alles te zetten” om alle ouders die daar recht op hebben nog voor kerst hun geld over te maken. Maar een kleine groep is „onvindbaar en dan staan we natuurlijk ook met de handen gebonden. Daar vraag ik dan ook wel enig begrip voor.”

De minister van Financiën, die zich na het aftreden van verantwoordelijk staatssecretaris Menno Snel over de Belastingdienst heeft ontfermd, vindt niet dat Snel de Kamer te veel heeft beloofd. „Hij heeft volstrekt terecht gezegd: we gaan deze uitbetaling doen.” Maar hij vindt het „vervolgens ook logisch” dat de fiscus daaraan niet kan voldoen als de benodigde gegevens ontbreken.

Hoekstra gaat na om hoeveel mensen het precies gaat en hij stuurt de cijfers volgende week naar de Kamer.

SP-Kamerlid Renske Leijten die zich hard maakt voor de belangen van gedupeerden zegt dat ze er nog steeds van uitgaat „dat ze er met man en macht aan werken en dat het anders voor oud en nieuw gaat lukken.” „Het blijft heel erg verdrietig allemaal”, stelt ze. „Al die mensen zitten nog met onzekerheid met kerst en oud en nieuw. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd.”

Inzamelingsactie

De partij startte onlangs een inzamelingsactie voor kinderen die de dupe zijn van de problemen met de kinderopvangtoeslag. Het geld is bestemd voor ouders die door de toeslagenaffaire moeite hebben om hun kinderen een fijne kerst te bezorgen. Tot vrijdag 15.00 uur was er 54.000 euro binnen, aldus een woordvoerder. Bijna 370 ouders hebben een beroep gedaan op de handreiking, die een initiatief is van een groep ouders met steun van de SP.

Zij krijgen een kerstpakket. Ook hebben veel ouders aangegeven welk extraatje zij goed kunnen gebruiken om wat leuks te doen voor hun kinderen. Zo kunnen kinderen deze kerst wel rekenen op een kerstcadeautje of een dagje uit tijdens de vakantie. Vrijdag worden alle pakketten ingepakt en klaargemaakt voor verzending en bezorging.