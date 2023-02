Douane België treft 18 identieke koffers met bedreigde diersoort aan

Glasaaltjes zijn bedreigde diersoorten die niet verhandeld mogen worden zonder de nodige certificaten. „Er was echter geen uitvoervergunning voorhanden”, zo melden de autoriteiten zaterdag.

Na controle van de passagiersgegevens bleek dat zes passagiers van Maleisische afkomst in totaal 200 kilo glasaaltjes via Qatar en Vietnam naar Maleisië wilden smokkelen. De geschatte waarde daarvan op de „zwarte markt” is zo’n 400.000 euro. Het zestal kon worden aangehouden voor het vertrek van hun vlucht.

De maximumstraf voor smokkel van bedreigde diersoorten is een gevangenisstraf van vijf jaar.