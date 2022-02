Man steelt auto met kind: ’Ik ben een vriend van je vader’

De vader van het elfjarige jongetje was even daarvoor een winkel in East Harlem binnengegaan en had voertuig en zoontje even achtergelaten; met de sleutel nog in het contactslot, terwijl de motor nog liep, zo meldt de New York Post.

„Maak je geen zorgen”, zei de autodief ook nog, voordat hij wegreed. Kort daarna verloor de crimineel de macht over het stuur en beschadigde daarbij een geparkeerde wagen. Ongeveer 20 minuten later stopte hij in de Bronx (een kleine 12 kilometer van de plek van de diefstal) en liet de jongen vrij.

De jongen bleef ongedeerd en belde zijn vader. Politieagenten konden vervolgens de jongen oppikken. Van de autodief, een man van halverwege de dertig, ontbreekt nog elk spoor.