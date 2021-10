Binnenland

Bijna 3 miljoen verkeersboetes van mei tot en met augustus

In de periode mei tot en met augustus zijn 2.977.737 verkeersovertredingen vastgesteld. Volgens het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) zijn dat er ongeveer 300.000 meer zijn dan in dezelfde periode een jaar eerder en 700.000 meer dan in de eerste vier maanden van dit jaar.