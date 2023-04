Premium Het beste van De Telegraaf

Nieuwe wet geeft meer ruimte aan geheime dienst: maar gaat het te ver?

Door Valentijn Bartels en Silvan Schoonhoven Kopieer naar clipboard

Ze spioneren, roven bedrijfsgeheimen of proberen het land te saboteren: Nederland ligt onafgebroken onder vuur door Russische, Iraanse en Chinese hackers. Onze geheime diensten vechten terug met één hand op de rug, zo klagen ze al langer. De wet die hun werk inperkt, gaat nu op de schop. Het debat daarover is heftig, want is er onder de nieuwe regels nog wel zicht op wat de diensten in het geheim uitspoken?