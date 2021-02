Coronadebat: pleidooi voor langere avondklok en Russisch vaccin

„Liever een Russische spuit, dan op de IC aan de beademingsbuis”, oppert Dijkhoff in het coronadebat in de Tweede Kamer donderdagochtend. Dijkhoff zet er als kanttekening bij dat het Europese medicijnagentschap EMA dan wel het vaccin moet goedkeuren. Het Russische Sputnik-vaccin zou een bescherming van 91 procent hebben. Hoger dan AstraZeneca en Janssen, smaalt Wilders. „Waarom heeft premier Rutte niet met de Russische president Poetin gebeld”, vraagt de PVV-leider zich af.

Als het aan Dijkhoff ligt, blijft de avondklok voorlopig in stand. RIVM-baas Van Dissel schetste donderdagochtend in de Kamer al een somber scenario voor als de avondklok en de strenge bezoekregels losgelaten worden. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares zou in twee maanden kunnen oplopen van de huidige ruim 600 naar meer dan 1500.

Ook CDA-fractieleider Heerma pleit voor een verlenging van de avondklok. „Anders lopen we het risico dat we weer in discussie moeten over scholen die toch weer dicht moeten. Dat is een risico dat mijn fractie niet wil lopen.”

De routekaart die het kabinet donderdag presenteerde, die een beeld moet schetsen over hoe de maatschappij weer van het slot kan, mag wat Dijkhoff betreft weer van tafel. „Ik geloof niet in de voorspelbaarheid van een crisis”, zegt de VVD-fractieleider. Hij ziet de routekaart als ’éénrichtingsverkeer’ die vooral laat zien hoe je eventueel weer strengere regels kan opleggen.

Andersom kijken kan volgens Dijkhoff niet. „Je kan niet echt zien hoe je moet versoepelen als het beter gaat. Dat is een kwestie van sturen en besturen.” Daarbij is het wat de VVD’er betreft geen kwestie van kiezen voor een paar sectoren: „Liever alle sectoren een beetje, dan de ene helemaal open en de andere niet.”

Heerma en Dijkhoff pleiten daarnaast ook voor een gezant die zich richt op het inkopen van vaccins. In het voorjaar zette het kabinet al voormalig DSM-topman Feike Sijbesma in voor het inslaan van beschermingsmiddelen.

De Kamer besteedt ook ruimschoots aandacht aan de schade die de lockdown bij jongeren aanbrengt. D66, GL, SP, PvdA en CU vragen om aandacht en komen met allerlei plannen. GL-leider Klaver pleit bijvoorbeeld voor een collegegeld-vrij studiejaar. „Dat haalt druk weg bij jongeren.” CU-leider Segers vraagt het kabinet vast om over herstelplannen na te denken: voor jongeren, maar ook voor de economie en het onderwijs, om ’meer te sturen op het nadenken over een exit’.