Grote vraagtekens bij lichaam man die in vriezer van 82-jarige zoon werd gevonden

LANDGRAAF - Hoe lang is meneer al overleden? Dat is de hamvraag, nadat op 6 mei een dode man is gevonden in een vrieskist in de Mansholtstraat in het Limburgse Landgraaf. Maar minstens zo belangrijk: hoe bleef hij jarenlang onontdekt?

De woning in de Mansholtstraat in Landgraaf, waar een overleden man in een vrieskist werd aangetroffen. Ⓒ Luc Lodder