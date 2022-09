Ouders boden zwijggeld aan 89-jarig slachtoffer van laffe aanval in Cannes

De drie verdachten, van respectievelijk 14, 14 en 15, werden een dag later opgepakt door de politie en zitten momenteel vast. Na de aanval spraken vele Fransen er schande van. Houin weet er zelf maar weinig van. Tegen BFM-TV laat ze weten dat ze eerst dacht dat ze gevallen was. In het ziekenhuis, waar zij nog ligt, heeft ze moeite om de gebeurtenissen volledig voor de geest te halen. Pas nadat ze zelf de beelden zag, wist ze wat er gebeurd was. Houin heeft direct aangifte gedaan tegen haar aanvallers.

„Het is grappig, zeg ik je, vooral omdat ik deze jonge mensen niets heb aangedaan. Het waren er drie, ik weet niet waarom. Ik ben niet al te boos, is het hun schuld? Of de schuld van de ouders, we weten het niet. Ze zijn jong, 15 jaar oud, ik heb 15-jarige kleinkinderen”, klaagt ze.

Zwijggeld

Tegen BFM-TV laat Houin ook weten dat haar kleindochter door een van de ouders van de verdachten is gebeld. Voor een bepaald bedrag zou Houin haar aangifte moeten intrekken, was de boodschap.

„Een van de families belden mijn kleindochter om hen geld te bieden om de aangifte tegen de verdachten in te trekken. Ze belden haar en zeiden: ’Jullie willen de klacht niet verwijderen, wat als we jullie geld geven.’ Ze zei: ’Nee we willen niets, ga weg’”, aldus de 89-jarige. Hoewel Angèle de rust zelfde lijkt, kookt haar zoon van binnen, tegen BFM stelt hij: „Ze vallen geen mannen aan, ze vallen oude mensen aan.”