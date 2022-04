Doden door botsing Zuid-Koreaanse trainingsvliegtuigen

Wrakstukken van de KT-1. Ⓒ ANP / EPA

SACHEON - Twee kleine trainingsvliegtuigen van de Zuid-Koreaanse luchtmacht zijn in de lucht in botsing gekomen. Aan boord waren twee vlieginstructeurs en twee piloten in opleiding die het ongeluk niet hebben overleefd, meldt persbureau Yonhap. Na het ongeluk werd enige tijd één piloot vermist, maar hij bleek ook om het leven te zijn gekomen. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend.