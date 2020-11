Kamala Harris belt met Biden: ’We did it Joe’

’We did it, Joe’, zegt Harris ogenschijnlijk bellend met Biden.

Harris was als eerste zwarte vrouw officier van justitie in San Francisco, hoofdaanklager in Californië en senator voor dezelfde staat. Nu mag Harris als eerste vrouw en als eerste zwarte Amerikaan aantreden als vicepresident van de Verenigde Staten. Ze zei bij iedere aanstelling dat ze trots was dat ze de eerste zwarte vrouw in de functie was, maar dat ze niet de laatste wil zijn.

Harris en Biden stonden vorig jaar nog tegenover elkaar tijdens een debat voor de Democratische voorverkiezingen. Harris trok zich al snel terug en steunde Biden, ondanks een heftige confrontatie tijdens een debat tussen Democratische kandidaten.

Met de keuze voor de 55-jarige Harris wilde Biden (77) een breder publiek aanspreken en sorteerde zo voor op zijn opvolging. Harris staat bekend als progressiever dan de gematigde Biden en zij spreekt door haar gemengde afkomst andere bevolkingsgroepen aan dan de blanke oud-vicepresident uit Delaware. Doordat ze een stuk jonger is, kan ze na een mogelijke eerste termijn als president van Biden het stokje overnemen en de volgende Democratische presidentskandidaat worden.

Harris zag zichzelf als een progressieve aanklager en senator, maar het linkse deel van haar partij verwijt Harris dat ze niet genoeg heeft gedaan om de politie te hervormen. Ook vinden veel progressieve Democraten dat de ideeën van Harris over gezondheidszorg niet ver genoeg gaan. Dat speelde haar parten tijdens haar eigen campagne in 2019. Toch werd ze na haar benoeming tot running mate gesteund door de linkse senator Bernie Sanders.

Biden liet al snel weten dat zijn running mate een vrouw zou zijn. Nadat Harris haar eigen campagne had gestopt, werd ze direct genoemd als kandidaat. Toen in mei de Black Lives Matter-beweging weer veel publiciteit kreeg door politiegeweld, werd de roep om een zwarte vrouw steeds luider. Harris was vanwege haar bestuurlijke ervaring en geschiedenis als stem voor gelijkheid een logische keuze.

De senator van Californië maakte zich als aanklager al hard voor raciale gelijkheid binnen het justitiesysteem. Na de dood van George Floyd in mei, heeft ze haar roep om gelijkheid en het veranderen van het politiesysteem versterkt. Volgens Harris gingen de verkiezingen in 2020 boven alles over gelijkheid.