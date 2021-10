Nederlander (53) opgepakt in Spanje voor afpersingen à 850.000 euro

De man werd opgepakt toen hij zijn huis in El Campello, tussen Alicante en Benidorm, verliet. In Nederland – dat een internationaal opsporings- en arrestatiebevel uitvaardigde – moet hij voorkomen en riskeert hij een gevangenisstraf van negen jaar.

Vorige week kreeg de politie van Alicante de tip dat hij zich in de omgeving zou kunnen ophouden. Na verschillende acties ontdekte de agenten dat hij zich in El Campello schuil hield. De agenten wachtten bij zijn huis tot hij naar buiten kwam en vatten hem op dat moment in de kraag.

’Succesvolle afperser’

In Nederland moet hij voor de rechter komen voor vergrijpen uit de jaren 2016, 2020 en 2021. Dat ging in alle gevallen om het verzenden van mails met bedreigingen dat hij een roddelcampagne zou beginnen als hij geen 850.000 euro zou krijgen. Volgens de politie ontving de man een betaling in Villajoyosa in verband met deze bedreigingen. Dat zou bij een benzinestation zijn geweest.

De man wacht in de gevangenis van Alicante op het oordeel van de rechter die moet beslissen over het uitleveringsverzoek.