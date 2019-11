Hitlermaskers te koop in Praag: ’Wat een vuilnis’

De foto die de Duitse ambassadeur Christoph Israng deelde van de merkwaardige Hitlermaskers. Ⓒ Twitter

PRAAG - De politie in Tsjechië stelt een onderzoek in naar een winkel in Praag die rubberen maskers verkoopt met de beeltenis van Adolf Hitler. Zo’n masker hing in het raam van de winkel in de historische wijk Mala Strana en trok de aandacht van de Duitse ambassadeur Christoph Israng.