’Don’t mention the war’ uit Fawlty Towers komt in de Van Dale

In de aflevering The Germans ontvangt hoteleigenaar Basil Fawlty (John Cleese) een groep Duitse gasten. Hij instrueert zijn personeel doorlopend om vooral níet over de Tweede Wereldoorlog te beginnen, een voornemen waar hij zichzelf bepaald niet aan houdt: „Don’t mention the war!”

Volgens Den Boon heeft de zinsnede de afgelopen veertig jaar een vaste plek in de Nederlandse taal gekregen. „Het wordt vaak schertsend gebruikt als een onderwerp ter sprake dreigt te komen dat je liever even niet ter sprake zou willen brengen”, legde hij uit in Volgspot. In eerste instantie gebeurde dit vaak daadwerkelijk in combinatie met de Tweede Wereldoorlog. „Maar tegenwoordig wordt het ook heel vaak op andere manieren gebruikt. Op de economiepagina stond laatst ’Don’t mention the dollar’, omdat de dollar heel laag stond. Of in de context van corona: ’Don’t mention de vleermuis’, dus zelfs in combinatie met een Nederlands woord.”

Tekst gaat verder onder de video.

John Cleese maakte halverwege de jaren zeventig twaalf afleveringen over het hotel Fawlty Towers (een woordspeling op ’faulty’, ondeugdelijk of gebrekkig). De reeks wordt gezien als een van de beste televisiekomedies ooit gemaakt.