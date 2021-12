Strafeisen tot 4 jaar voor groepsverkrachtingen Den Bosch

De officier vindt bewezen dat ze zich in april 2019 schuldig maakten aan de groepsverkrachting van een meisje van net 15. De hoogste eis was voor Faycal J. (21) uit Rosmalen. Hij zou ook schuldig zijn aan de verkrachting van een ander meisje van 15, in januari 2019.

Woensdag werd tegen de destijds 17-jarige hoofdverdachte al twee jaar cel geëist, waarvan acht maanden voorwaardelijk. De zes verdachten van nu 20 tot 26 jaar oud werden in december 2019 opgepakt. De verkrachtingen zouden zijn gebeurd in een slaapkamer boven de 'chillruimte' in het garagebedrijf van de jongste verdachte. Het beeld dat vrijdag werd opgeroepen is dat de meisjes daar werden gedrogeerd. Daarna zouden ze zijn verkracht. "Ik kon mijn armen en benen niet meer bewegen. Volgens mij hebben ze iets in mijn drankje gedaan’, zei één meisje bij de politie.

In eerste instantie sprak de politie van drie slachtoffers en in het dossier zitten aanwijzingen dat nog meer meisjes slachtoffer werden van de mannen. Eén meisje wilde uiteindelijk toch geen aangifte doen, onder meer uit angst voor de verdachten. Ook het meisje dat op 22 april 2019 door zes mannen zou zijn verkracht, sprak vrijdag bij de rechtbank over haar angst. "Ik werd dagelijks bedreigd door familie en vrienden van de jongens. Ik durfde niet meer over straat en lag nachten wakker." Ze zei dat ze vanwege de bedreigingen kort naar het buitenland vluchtte.

Ook de officier van justitie denkt dat er meer slachtoffers zijn. "Er werd wat afgeneukt bij de hoofdverdachte. En iedereen mocht meegenieten. Ze zagen de meisjes niet meer als persoon, maar object. De slaapkamer zag blauw van de spermasporen; over de lakens, op het bed en over de wanden."

De mannen zelf hebben zich vooral beroepen op hun zwijgrecht en ontkenden seks te hebben gehad met de meisjes. Eén van hen zegt wel dat hij op 22 april 2019 seks had, maar dat dat met instemming was. Volgens één van hun advocaten klopt er weinig van de aangiftes.

De uitspraak is 31 januari.