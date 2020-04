’Dode baby aangetroffen bij woning Haaksbergen’

Dat melden bronnen aan RTV Oost. In deze fase van het onderzoek is het nog niet duidelijk of het gaat om een volgroeide baby of een doodgeboren kind. Over de omstandigheden en de exacte locatie waar het kindje werd aangetroffen, worden ook nog geen uitspraken gedaan.

Buurtbewoners hoorden zondagochtend in alle vroegte gestommel in de woning. „De politie gaat er in het huidige stadium niet vanuit dat er opzet in het spel is”, zo meldt de regionale omroep. De bewoners zijn na hun verhoor niet aangehouden. Zij mogen nog niet terugkeren naar het huis. Daar wordt het onderzoek maandag namelijk voortgezet.