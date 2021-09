Helemaal niks meer van auto over na ernstig ongeluk in Wilp

Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. De automobilist is door de brandweer uit de auto geknipt. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk is veroorzaakt.

De weg ligt bezaaid met onderdelen van de auto. Van het voertuig is weinig over. Zelfs het dak is volledig weg.

De brandweer is op zoek naar mogelijk nog een slachtoffer, maar tot op heden is nog niemand gevonden.