Man (40) opgepakt na fatale jetski-botsing bij IJlst in Friesland

Het ongeluk gebeurde op de warme dinsdag iets voor 14.00 uur, op het water De Geau (De Geeuw) in Friesland. Het slachtoffer overleed op de plek van het ongeluk aan zijn verwondingen, toegesnelde hulp mocht niet meer baten. De man bestuurde een van de waterscooters.

De aangehouden man was de bestuurder van de andere jetski. Hij zit nog vast en wordt gehoord over zijn rol en de omstandigheden, aldus de politie. Die onderzoekt het ongeluk en probeert duidelijk te krijgen wat er aan het incident vooraf is gegaan. Getuigen die nog niet met agenten hebben gesproken, worden gevraagd zich te melden. Ook wordt gezocht naar mogelijke beelden van het ongeluk of van „opvallend vaargedrag in de omgeving van De Geau of IJlst.”

Tijdens het ongeluk was het druk op het water met recreanten en watersporters. Op getuigen heeft het ongeluk flinke impact gemaakt, aldus de politie, daarom is slachtofferhulp voor hen beschikbaar.