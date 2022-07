Persoon overleden bij ongeluk met jetski's op De Geau bij IJlst

Hulpverlening was met een traumahelikopter ter plaatse. Het is nog onduidelijk of de dode één van de jetski’s bestuurde.

Jetski’s en waterscooters zijn op de Friese binnenwateren alleen toegestaan op de Hegemer Mar, dat is zo’n tien kilometer van De Geau verwijderd.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.