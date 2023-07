Bunkerschip botst op kade Averijhaven in Velsen-Noord

Het schip had zijn lading gelost in de Amerikahaven in Amsterdam en was op weg naar de Noordzee. Vlak na de sluizen van IJmuiden ging het iets na 6 uur mis. Op videobeelden van kitesurfer Maarten Haeger is te zien hoe het schip tegen de Averijhaven botst. Die haven is dichtgemaakt voor opslag van giftig slib.

Vervolgens proberen sleepboten het schip in de vaargeul te krijgen. In ongelijkmatige bewegingen keerde de Kairos terug naar de sluis.

De Inspectie Leefomgeving en Transport en het havenbedrijf onderzoeken het incident en de omvang van de schade. Voor zover bekend zijn er bij het incident geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen.

Bij de Kustwacht en het Amsterdamse Havenbedrijf zijn verder nog geen meldingen binnengekomen van schepen in de problemen of persoonlijke ongelukken. Het Havenbedrijf moet volgens een woordvoerster ‘alle zeilen bijzetten’, maar de incidenten zijn tot dusver beperkt tot losgeraakte gangways, omgewaaide containers en een afgebroken aanlegpaal.

Het vaarverkeer is grotendeels gestaakt, al zijn de sluizen nog wel open. Het Loodswezen heeft sinds half negen de beloodsing stilgelegd.

De route van de Kairos tot de botsing. Ⓒ Marine Traffic

De Kairos is het eerste ballastloze bunkerschip. Toen het schip in 2019 in de vaart kwam, was het met een tankcapaciteit van 7500 m3 het grootste LNG-bunkerschip ter wereld. Het werd gebouwd voor het Duitse Bernhard Schulte Ship Management, in samenwerking met een Brits ingenieursbureau.

Inmiddels is de Kairos ingehaald; het huidige grootste bunkerschip, de Hai Yang Shin You 301 uit China, kan vier keer zoveel LNG opslaan.