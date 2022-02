Leerling steekt andere leerling op Rotterdamse school

Kopieer naar clipboard

Ⓒ Ginopress

ROTTERDAM - Bij een steekpartij op een Rotterdamse middelbare school is dinsdagmiddag een leerling gewond geraakt, meldt de politie. De leerling zou door een andere leerling gestoken zijn op de school aan de Beukelsdijk. Het slachtoffer was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht.