Werkstraf voor afvaldumping tijdens boerenprotest

„Ik had een machteloos gevoel. Ik voel me bedreigd door wat er gaat gebeuren en maak me zorgen over de toekomst van mijn bedrijf en gezin”, zei de verdachte donderdag tijdens een snelrechtzitting in de rechtbank in Arnhem.

De varkenshouder uit het Achterhoekse dorpje Mariënvelde werd op 28 juli op heterdaad betrapt en zat vier dagen in voorarrest. Hij stond terecht omdat hij samen met anderen de af- en oprit naar de snelweg A18 heeft versperd, wat voor een gevaarlijke situatie zorgde. Daarnaast stond hij terecht voor het dumpen van afvalstoffen. Volgens de officier van justitie ging het om zaagsel, mest en stro. „Demonstreren is een grondrecht. En het is begrijpelijk dat de stikstofplannen veel emotie oproepen. Maar je overtreedt een grens als je gevaarlijke situaties creëert”, aldus de officier. Hij eiste een werkstraf van 100 uur en een celstraf van twee weken voorwaardelijk.

De politierechter sprak van onverantwoordelijk en strafbaar gedrag en ernstige strafbare feiten. „Je moet er niet aan denken wat er kan gebeuren als iemand op zo’n berg afval rijdt. En dit soort acties hebben tot grote maatschappelijke onrust geleid”, aldus de rechter.

Bekijk ook: 100 uur werkstraf geëist voor afvaldumping tijdens boerenprotest

Bekend

De man heeft bekend dat hij stro heeft gestort, met een trekker zonder kenteken. Met wie hij actievoerde wilde hij niet zeggen. De actie was een initiatief van een samenwerkingsverband van boeren in de Achterhoek. „Ik sta niet achter de actie, maar vond wel dat ik iets moest doen”, vertelde de varkenshouder aan de rechter.

Boeren protesteren al tijden tegen de stikstofplannen van het kabinet. De afgelopen weken is meerdere keren op diverse snelwegen afval gedumpt of zijn hooibalen in brand gestoken. Meerdere personen zijn de afgelopen tijd opgepakt. In de rechtbank Zwolle dient vrijdag een zaak tegen vijf mannen die verdacht worden van het gooien van bierflesjes richting de politie. Dat gebeurde in Zwolle tijdens een boerenprotest op 4 juli bij het distributiecentrum van Albert Heijn.