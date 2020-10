LIVE | Voor het eerst zit elke regio boven signaalwaarde coronavirus

Alle 25 veiligheidsregio’s in Nederland hadden tussen zaterdagochtend en zondagochtend zo veel positieve coronatests dat ze boven de zogenoemde signaalwaarde op het coronadashboard uitkwamen. Het is de eerste dag ooit waarop elke regio boven die grens eindigde. De afgelopen weken was er elke dag minstens één gebied dat nog onder de grens bleef, meestal Zeeland en Zuid-Limburg.

De signaalwaarde is tussen de eerste en de tweede coronagolf vastgesteld door de overheid. Als het aantal besmettingen in een gebied stijgt tot boven de 7 per 100.000 inwoners, zouden maatregelen nodig zijn om de verspreiding van het virus tegen te gaan. In meer dan de helft van het land zijn al zulke beperkingen ingesteld.

Zeeland telde tussen zaterdagochtend en zondagochtend 51 positieve tests. Dit komt neer op 13,3 coronagevallen op elke 100.000 Zeeuwen. Voor de provincie is dat een record. Het oude record was pas vorige week donderdag gevestigd, toen Zeeland 29 positieve tests had.

Zuid-Limburg had zondag naar verhouding het laagste aantal besmettingen van Nederland. Daar kwamen 48 gevallen aan het licht, wat neerkomt op 8 positieve tests per 100.000 inwoners.

Amsterdam-Amstelland had zondag verreweg de meeste besmettingen. In en rond de hoofdstad werden 539 mensen positief getest, wat neerkomt op 50,3 per 100.000 inwoners. Dat is net geen record, want op 27 september meldde Amsterdam-Amstelland 540 positieve tests. De regio Haaglanden telde zondag 41,5 positieve tests per 100.000 burgers en in Rotterdam-Rijnmond kwamen 36,9 besmettingen op elke 100.000 mensen aan het licht.

Daarna volgden Hollands Midden (28,1), Utrecht (24,8), Gelderland-Zuid (22,8), Midden- en West-Brabant (22,1), Kennemerland (21,5), Gooi en Vechtstreek (21,4), Zaanstreek-Waterland (20,3) en Groningen (20).

In heel Nederland werden tussen zaterdagochtend en zondagochtend 4007 positieve tests geregistreerd, een nieuw dagrecord. Dat komt neer op 23 gevallen per 100.000 Nederlanders. Het is de 21e achtereenvolgende dag dat Nederland boven de signaalwaarde zit. Op 13 september had Nederland voor het laatst minder dan 7 besmettingen per 100.000 burgers.

