’Hij redde vele patiënten het leven, maar eenmaal zelf stervende was daar helemaal niemand’ Ambulancebroeder ligt wekenlang dood in huis in Alphen aan den Rijn

De flat aan het Carmenplein, waar de ambulancebroeder tientallen jaren gewoond heeft. Ⓒ Mediahuis/Tim Engelbart

ALPHEN AAN DEN RIJN - Buurtbewoners en instanties reageren aangeslagen op het bericht over de dood van een ambulancebroeder, die afgelopen vrijdag vele weken na zijn overlijden in zijn appartement aan het Carmenplein in Alphen aan den Rijn is gevonden. Hij ging dit voorjaar met pensioen. „Verschrikkelijk dit.”