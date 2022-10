Premium Het beste van De Telegraaf

’M’n vrienden in Nijmegen krijgen wel financiële steun en ik hier in Groningen niet’ Studentes houden moed erin ondanks bizar hoge energierekening: ’Met een timer bij de douche? No way’

Door Bert Dijkstra Kopieer naar clipboard

Muts op, sjaal om, dikke trui aan en onder een warme deken. Zo komt Ilse Eshuis de ’studiewinter’ door. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Demonstrerende Groningse studenten, een brandbrief van gemeentes aan de minister van Armoedebestrijding waarin duidelijkheid wordt geëist over energietoeslag… Het is vijf voor twaalf in universiteitssteden. In afwachting van betere tijden houden Myrthe Meines en Ilse Eshuis op hun kille kamers de moed erin. Ook al ging onlangs hun energierekening van 218 naar 845 euro per maand.