Explosief aangetroffen bij bedrijfspand in Amsterdam-Zuidoost

Ⓒ Michel van Bergen

AMSTERDAM - Bij een bedrijfspand in Amsterdam-Zuidoost is vrijdagochtend een explosief gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) werd opgeroepen om het explosief te verwijderen. Op een foto is te zien dat er een rond object voor het pand aan de Laarderhoogtweg ligt, dat op een handgranaat lijkt. De politie kan nog niet bevestigen dat het inderdaad om een handgranaat gaat.