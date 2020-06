Lokale VVD’ers: Nederland moet niet instemmen met giften EU

De ongeveer vijftig VVD’ers, merendeels raadsleden en wethouders, vinden dat het tijd is ’om een streep te trekken’, juist omdat de gemeenten zo in de problemen dreigen te komen door de coronacrisis. Het ’uitdelen van giften’ aan andere EU-landen ’zou oneerlijk zijn tegenover Nederlandse gemeenten’, zo schrijft het VVD-collectief.

Komende week onderhandelen de EU-landen over de meerjarenbegroting en over het coronapakket zoals de Europese Commissie die voorstelde ter waarde van 750 miljard euro, waarvan 500 miljard als gift en 250 miljard als leningen. Eerder bereikte de Eurogroep al overeenstemming over kredieten ter waarde van 540 miljard euro.

De lokale VVD’ers wijzen op het regeerakkoord, waarin immers staat dat het kabinet geen verdere stappen wil in de richting van een transferunie. „Wij willen de VVD- fractie oproepen het kabinet duidelijk te maken dat het regeerakkoord niet opnieuw onderhandelbaar is en Nederland dus niet kan meewerken aan het voorstel van de Europese Commissie.”

Nederland ziet met de rest van de ’verstandige vier’ Oostenrijk, Denemarken en Zweden meer in een herstelfonds waarin aan leningen strenge voorwaarden worden verbonden voor economische hervormingen.