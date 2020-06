Ayaan Hirsi Ali: samenleving is verre van racistisch

Hirsi Ali spreekt zich uit tegen de media. Ze stoort zich aan het feit dat journalisten wel verschil maken in huidkleur als het gaat om het gedrag van politieagenten jegens zwarte of blanke mensen, maar niet wanneer het gaat om criminaliteit. „Dan krijg je niet het hele verhaal”, aldus Hirsi Ali.

Volgens haar is Amerika ’de beste plaats op aarde om zwart, vrouw, homoseksueel, transgender of wat dan ook’ te zijn. „We hebben zo onze problemen en die moeten we blijven benoemen. Maar onze samenleving en systemen zijn verre van racistisch.”

Protesten Black Lives Matter

De afgelopen weken waren er grote protesten in de Verenigde Staten na de dood van de zwarte arrestant George Floyd. Aanvankelijk waren de protesten zeer anarchistisch, met in brand gestoken politieauto’s en geplunderde winkels. Inmiddels lijken de betogingen vreedzamer en meer politiek geworden.

De protesten zijn ook overgewaaid naar Europa. Hier zijn ze in de meeste gevallen veelal gemoedelijk, met her en der incidenten en onrust, maar de vrees bestaat dat het kan omslaan.