Poes Libby duikt na 15 jaar weer op in Amersfoort

Het was alsnog een hele operatie om Libby te vangen, omdat eerst de eigenaar van het bedrijf waar de poes zich bevond achterhaald moest worden. Toen dat eenmaal gelukt was, kon het dier na al die jaren eindelijk een dak boven haar hoofd tegemoet zien. „Haar vacht was erg vervilt. Gelukkig kwam ze snel bij ons in het centrum terecht waar ze met de nodige liefde en zorg al snel opknapte.”

Libby bleek gechipt te zijn en dus konden haar „super blije en opgeluchte eigenaren” snel opgespoord worden. „We leerden dat Libby al 15 jaar vermist was en dat het gezin recent afscheid had moeten nemen van het oorspronkelijke maatje van Libby”, zo schrijft Dierenbeschermingscentrum Amersfoort op Facebook.

Omdat het gezin inmiddels vier, voor Libby onbekende, andere katten en een hond heeft, is besloten om de poes niet meer terug bij hen te plaatsen. „Een moeilijke keuze, want het liefst zouden ze Libby natuurlijk weer in huis nemen, maar met het oog op Libby haar geluk toch hiervoor gekozen.”

De poes is inmiddels door een dierenarts nagekeken en gevaccineerd, ook is er hard gewerkt om haar vacht weer uit de knoop te krijgen.