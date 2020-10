Bloemetje van politie voor natgereden moeder

Op Facebook deelde de Delftse politie vrijdagmiddag een oproep. „Zojuist reden wij over grindpad in het Delftsehout bij de plas. Onderweg naar een melding reden wij door een diepe plas waar op dat moment een vrouw met een jongetje en een hond stonden. Wij vermoeden dat wij hun een ongewenste regenbui hebben bezorgd”, aldus de dienders. #sorrysorry

Onder het bericht reageert iemand dat de agenten inderdaad „indrukwekkende, opspattende waterhoeveelheden” produceerden.

De sympathieke oproep van de politie ging afgelopen weekend rond over verschillende sociale media en wordt gretig gedeeld. Toch duurde het tot maandag voor de dame, kind en hond in kwestie werden gevonden door de agenten. Die wilden het onfortuinlijke drietal graag een bos bloemen aanbieden. ,,We weten inmiddels wie de vrouw is en hebben ook contact gezocht om nog eens persoonlijk onze excuses aan te bieden’’, laten de Delftse dienders weten.