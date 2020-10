Politie door het stof voor natspatten moeder en kind in Delft

Op Facebook deelde de Delftse politie vrijdagmiddag een oproep. „Zojuist reden wij over grindpad in het Delftsehout bij de plas. Onderweg naar een melding reden wij door een diepe plas waar op dat moment een vrouw met een jongetje en een hond stonden. Wij vermoeden dat wij hun een ongewenste regenbui hebben bezorgd”, aldus de dienders. #sorrysorry

Onder het bericht reageert iemand dat de agenten inderdaad „indrukwekkende, opspattende waterhoeveelheden” produceerden.

De sympathieke oproep van de politie gaat inmiddels rond over verschillende sociale media en wordt gretig gedeeld. Toch is de dame in kwestie nog niet terecht, laat de Delftse politie weten. „Vanzelfsprekend gaan wij bij haar, en haar zoontje en hond, even langs met een mooie bos bloemen. Maar dan moeten we eerst te weten komen wie deze mysterieuze vrouw is”, aldus een agent.

https://www.facebook.com/politiedelft/posts/3432232700205220