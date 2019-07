Politiebureau Sittard ontruimd om bezoeker met explosieven

Uit voorzorg werd het politiebureau in Sittard ontruimd nadat iemand enkele explosieven bij de balie had afgeleverd. Ⓒ AS Media

SITTARD - Het politiebureau in Sittard is maandagmiddag uit voorzorg ontruimd nadat iemand aan de balie een aantal explosieven had afgeleverd. Volgens een politiewoordvoerster gaat het om vier ontstekingsmechanismen van handgranaten.