Celstraf en tbs voor doodsteken vrouw Utrecht

De fatale steekpartij veroorzaakte veel beroering. „Door de totale willekeur had iedereen het slachtoffer kunnen zijn”, stelt de rechtbank. De moeder van twee dochters werd op 28 februari in de drukke ochtendspits bij een zebrapad van korte afstand in haar buik geraakt. „Wij moeten de maatschappij beschermen tegen een feit als dit”, concludeert de rechtbank.

Psychiatrische problemen

De 31-jarige Lucasz S. had al langere tijd psychiatrische problemen en slikte zijn medicijnen niet. Hij lijdt aan schizofrenie. Hij was psychotisch en had waanideeën.

Het Openbaar Ministerie sprak twee weken geleden van een ’horrorscenario’ en had negen jaar celstraf en tbs geëist. De rechtbank vindt dat „S. de familie onbeschrijflijk verdriet heeft aangedaan. Het gemis is niet goed te maken. Zij hebben levenslang.”

Mogelijk hoger beroep

Raadsman Jaap Stobbe adviseert zijn cliënt in hoger beroep te gaan. De man moet aan de nabestaanden ook schadevergoedingen betalen, van in totaal 200.000 euro. De hoogte van het bedrag heeft onder meer met de hypotheek te maken die ook op haar naam stond.

Als hij de schadevergoeding niet wil betalen, moet hij als vervanging een extra celstraf van een jaar uitzitten. „Het is duidelijk dat hij niet kán betalen”, zei Stobbe. Als blijkt dat hij echt niet kan betalen, wordt het bedrag vergoed vanuit een speciaal fonds dat hiertoe is opgericht.

Fout bij transport naar rechtbank

De Pool was vrijdag niet aanwezig bij de uitspraak. Er was iets fout gegaan met zijn transport naar de rechtbank. Uit respect naar de familie toe had hij er wel bij willen zijn.

Het is nog niet duidelijk of het OM in hoger beroep gaat.