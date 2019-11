Duitse horrormoeder dwong kinderen zes jaar lang in rolstoel

Vijf kinderen heeft B., twee meisjes en drie jongens. Ze beweert dat de kinderen botontkalking hebben. Vervolgens hebben ze artritis, volgens hun moeder. Ze vervalst doktersattesten en regelt een begeleider voor de kinderen omdat ze meestal in een rolstoel moesten zitten. Ook vertelde ze haar dochter dat ze in een rolstoel moest zitten omdat ze bij een verkeerde beweging verlamd kon raken. In totaal streek ze zo 140.000 euro aan toeslagen op.

In 2016 wordt de zaak aan het rollen gebracht als een van de kinderen bij jeugdzorg meldt dat ze niet meer naar huis kan.

De rechter is duidelijk in haar oordeel. „Haar gedrag laat zien dat ze niet van de kinderen houdt, maar ze alleen gebruikt om geld te krijgen.” De moeder heeft volgens de rechter „manipulatieve vaardigheden” waarmee ze de kinderen heeft beïnvloed. „Ze dachten later toen ze bij pleeggezinnen verbleven dat ze ook echt ziek waren.” Ondanks dat ze lijdt aan het Münchhausen-by-proxysyndroom, acht de rechter B. toch volledig toerekeningsvatbaar.

De vrouw is na de uitspraak meteen naar de gevangenis overgebracht, omdat ze als vluchtgevaarlijk is bestempeld. Ze wordt mogelijk uit de ouderlijke macht gezet.

Bij het Münchhausen-by-proxysyndroom doen ouders alsof hun kind ernstig ziek is en worden de symptomen overdreven of verzonnen. In bijna alle gevallen is de moeder de dader en hebben ze zelf vroeger ook met kindermishandeling te maken gehad. Vaak gaat het om een schreeuw om aandacht of de hoop zelf financieel beter uit de situatie te komen.