Premium Columns

EU wil of kan Chinese tirannen niet afremmen

Continu laten de Chinese communisten Taiwan weten dat zij Taiwan met geweld kunnen vermorzelen, en dat het Westen geen vinger zal uitsteken. Taiwan is een land dat zijn burgers onvergelijkbaar meer vrijheden biedt dan de zogenaamde Volksrepubliek China, en is dus een doorn in het oog van de communis...