’Harddisk met seksfoto’s van zoon Joe Biden’

Ook zou Hunter de positie van zijn vader, vicepresident van de VS, gebruikt hebben om een hoger salaris los te peuteren bij Burisma. Joe Biden heeft altijd gezegd nooit enige bemoeienis gehad te hebben met de zakelijke activiteiten van zijn zoon.

The Post baseert zich op de inhoud van een harde schijf die het zondag via advocaat Rudy Giulliani en publicist Steve Bannon toegespeeld kreeg. De schijf zou afkomstig zijn van een laptop die vorig jaar april door een onbekende man werd afgegeven bij een reparatiebedrijf in Delaware. Toen de laptop niet werd opgehaald, heeft de eigenaar van het bedrijf de harde schijf afgegeven bij de FBI, nadat hij er een kopie van gemaakt had. Die is nu in handen van The Post. Op de harddisk staan ook seksfoto’s van Hunter en foto’s terwijl hij crack aan het roken is.

In de nu geopenbaarde correspondentie tussen Pozharskyi en Hunter wordt de laatste bedankt voor een ontmoeting met Joe Biden. Uit eerdere correspondentie met Hunter blijkt dat Burisma zich ongerust maakte over pogingen het bedrijf af te persen door de regerende partij Svoboda. Een van de hoofdrolspelers daarbij zou de toenmalige officier van Justitie Viktor Shokin zijn. Die werd enkele maanden na de ontmoeting tussen Joe Biden en Pozharskyi ontslagen, volgens Biden onder grote druk van hemzelf en de EU omdat de man corrupt zou zijn geweest. Biden gebruikte Amerikaanse subsidie als drukmiddel.

Joe Biden ligt al maanden onder vuur van de Republikeinen om zijn rol in het Oekraïne-dossier. De grote vraag is hoe explosief de nieuwe informatie is. In het dossier spelen talloze corrupte spelers met banden naar de Russische geheime dienst FSB een hoofdrol, terwijl ook Steve Bannon onlangs aangeklaagd werd voor zijn rol in een oplichtingszaak. In juni 2020 meldde het Oekraïense OM dat er geen aanwijzingen gevonden zijn dat Hunter Biden de Oekraïense wet overtrad.