RIVM ziet mogelijk nog meer goed nieuws over omicron: ’Kans dat R-getal niet hoger is’

Dat zegt RIVM-modelleur Jacco Wallinga ins gesprek met de NOS. „Het wordt zelden genoemd. Maar als dat zo zou zijn, dan zou dat goed nieuws zijn”, zegt Wallinga. Het gevolg zou namelijk zijn dat omicron weliswaar zorgt voor een snellere stijging van het aantal besmettingen, maar dat de piek niet hoger is dan bij de deltavariant.

Mogelijk is dat ook wat in de Zuid-Afrikaanse provincie Gauteng is gebeurd, verduidelijkt Wallinga bij de NOS. Het aantal besmettingen liep er in korte tijd snel op, maar de piek was niet hoger dan bij delta, en de epidemie doofde er sneller uit.

Minder risisco

Mensen lijken na een besmetting met de omicronvariant bovendien beduidend minder risico te lopen dan na een besmetting met delta, concludeerde de Britse gezondheidsdienst UKHSA donderdag. Volgens voorlopige cijfers ligt die kans 50 tot 70 procent lager. Topvrouw UKHSA Jenny Harries noemt het een ’bemoedigend signaal’. Wel benadrukt ze dat het gaat om voorlopige onderzoeksresultaten.

Het positieve bericht volgt een dag nadat het Imperial College in Londen al meldde dat patiënten met omicron 20 tot 25 procent minder vaak naar het ziekenhuis hoeven dan patiënten met delta. De kans om langer dan een dag in het ziekenhuis te moeten verblijven, ligt 40 tot 45 procent lager. RIVM-modeleur Wallinga zegt blij van de resultaten te worden, maar houdt ook een slag om de arm: „We zouden het graag op basis van meer gegevens bevestigd willen zien, en vanuit verschillende landen, voordat ik enthousiast ga rondspringen.”

Viroloog Louis Kroes van het Leidse LUMC is eveneens blij met de cijfers over omicron, zei hij tegen De Telegraaf. „Het zou kunnen dat we uiteindelijk toch gaan constateren dat het meevalt, al is het afwachten.”

„Elke mogelijke meevaller is welkom”, zegt viroloog Ab Osterhaus. „Toch moeten we voorzichtig zijn. Het is nog allemaal heel vroeg, we moeten deze gegevens eerst bevestigd krijgen. Ook moeten we niet bij elk stukje positief nieuws het beleid veranderen.”