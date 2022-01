Wilders eist rectificatie Özcan Akyol na uitspraken in VI Vandaag

Johan Derksen zei in het praatprogramma dat hij vindt dat Wilders hele redelijke dingen zegt „wanneer de scherpe kantjes” eraf zijn. Daarop reageerde Akyol door te zeggen dat Wilders „van mensen met een moslimachtergrond het stemrecht wil ontnemen.” „Hij zet zichzelf buitenspel.”

Volgens Knoops wil de PVV niet specifiek van mensen met een moslimachtergrond het stemrecht ontnemen. In het PVV-programma staat dat de partij mensen met een dubbele nationaliteit het stemrecht wil ontzeggen, en hen ook niet wil toestaan een politiek ambt te bekleden. „Dit heeft niets van doen met personen ’met een moslimachtergrond’”, schrijft Knoops in een brief aan Akyol, die door Wilders op Twitter werd gezet.

’Rechtsmaatregelen’

Knoops eist dat Akyol zijn uitspraken binnen vijf dagen terugneemt. Zo niet, dan „zal de PVV rechtsmaatregelen overwegen.”

Akyol wijst de eis van de hand. „Geert Wilders - mister freedom of speech - is beledigd omdat ik zei dat hij van moslims het stemrecht wil afpakken. Dat is een feitelijke interpretatie van dit standpunt”, twittert hij, verwijzend naar het PVV-standpunt over de dubbele nationaliteit. „Marokkaanse moslims kúnnen geen afstand doen van die nationaliteit. Cry baby. Niks geen rectificatie dus.”