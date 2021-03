Voodoo bedreigt grijze roodstaart

De grijze roodstaart komt nog maar amper in het wild voor. Populaties zijn sinds eind vorige eeuw ingestort.

KAAPSTAD - De Afrikaanse grijze roodstaart mag een regelmatig geziene gast zijn bij mensen thuis, in de natuur is het een ander verhaal. Door de internationale huisdierenhandel, ontbossing en bepaalde voodoogebruiken is de wilde populatie van deze papegaaien in de loop der jaren gekelderd.