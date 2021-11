Premium Het beste van De Telegraaf

Wereldwijde verontwaardiging over dode zwaan: ’Het is erg, maar het is geen kind, hè’

Door Tanja Koopen Kopieer naar clipboard

ANDIJK - Natuurlijk, ze is verontwaardigd over de actie zelf, maar Edith Hartog is ook een beetje geschrokken van de vele reacties op haar melding dat bij haar voor de deur in Andijk zaterdag een zwaan is doodgereden.